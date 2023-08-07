«التضامن» تعلن خطوات التسجيل في المنح الدراسية.. يستفيد منها 250 طالبا

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات التسجيل في المنحة الدراسية المقدمة لـ250 طالبا من طلاب الثانوية العامة لهذا العام، داخل 11 جامعة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التسجيل في المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، بموقع «فيسبوك».

خطوات التسجيل في المنح الدراسية

- تبدأ خطوات التسجيل في المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة بملء الاستمارة «المجانية» الخاصة بالمنحة.

- إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة والالتزام بالتعليمات.

- لا تملأ عدة استمارات لنفس الطالب «سيؤدي ذلك لرفض الطلب».

- يملأ الطالب/ة جميع بيانات الاستمارة بنفسه.

- استخدام كمبيوتر أو لابتوب لملء الاستمارة «لا يجب استخدام التليفون المحمول».

- التأكد من وجود بريد إلكتروني «إيميل» شخصي، يستخدمه الطالب «حسابات توفير- مرتب - جاري- بريد- قروض- أخرى».

- يعد البريد الإلكتروني وسيلة أساسية للتواصل مع الطلاب.

- يجب الإجابة على كل أسئلة المقال المطلوبة.

- تجهيز صورة واضحة من كل الوثائق المطلوبة مسحوبة أو نسخة باستخدام الماسح الضوئي «scanner» لإرفاقها مع الاستمارة.

- يجب إعادة تسمية الملفات المرفقة بإضافة اسم الطالب كاملا ونوع الوثيقة (مثال: تامر كمال فتحي أمين بطاقة رقم قومي).

- الاحتفاظ بكل الأصول من الوثائق في حالة طلب تقديمها لاحقا.

- يتم تحميل كل الوثائق في صيغة PDF وكل الصور في صيغة JPG.

- ينبغي على الطلاب من ذوي الإعاقة المتقدمين بطلبات الحصول تقديم التقييم النفسي التربوي وتقرير طبي مفصل بنوع الإعاقة.