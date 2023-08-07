رابط التسجيل في المنح الجامعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الرابط الإلكتروني الخاص للراغبين من طلاب الثانوية العامة 2023 للتسجيل في برنامجي المنح الجامعية، ورواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويكون التقديم عبر الرابط فقط.

وأشارت وزارة التضامن، عبر موقعها الرسمي، إلى أنّ هذه المنح تُقدّم للعام الرابع على التوالي، من جانب المنح الجامعية، ورواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي منح تقدم سنويا من خلال التعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، التي تقدم سنويا منح دراسية لـ250 من طلاب المدارس الحكومية أو التجريبية، من الراغبين فى الحصول على درجات البكالوريوس من الجامعات الشريكة بالمنحة الدراسية.

رابط التسجيل في المنح الجامعية

أضافت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها، أنّ التقديم لجميع المنح من خلال الرابط الإلكتروني من هنا.

الجامعات المتاحة ضمن المنح الدراسية من وزارة التضامن

«الجامعة الأمريكية بالقاهرة - جامعة القاهرة - جامعة الإسكندرية - جامعة عين شمس - جامعة أسيوط - جامعة المنصورة - جامعة أسوان - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية - مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا - جامعة بدر في القاهرة».

منح التضامن الاجتماعي لأسر تكافل وكرامة

في السياق نفسه، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل المنح التعليمة الجديدة للعام الدراسي 2023-2024، لطلاب أسر مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» بجامعة الجلالة الدولية، في كل من كليات «العلوم الإدارية وإدارة الأعمال - التسويق - نظم المعلومات الحاسوبية - كلية علوم الحاسب وهندسة البرمجيات - كلية الهندسة تخصص هندسة الطاقة الكهربية».