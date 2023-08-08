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«القاهرة الإخبارية»: انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في سيارة بريف دمشق

كتب:

هانى حسن
12:23 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
انفجار - صورة أرشيفية

انفجار - صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل نقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم، بوقوع انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في سيارة بريف دمشق بسوريا.

وقال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لـ«سانا»: «انفجرت عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في سيارة خاصة بضاحية يوسف العظمة بريف دمشق ولا أنباء عن ضحايا حتى الآن».

وفي وقت سابق، صرح المرصد السوري، بأنّ تنظيم داعش الإرهابي، تمكن من السيطرة على بلدة في ريف الرقة ثم انسحب بعد ساعات، مشيرا إلى أنّ داعش شن 105 عمليات هجومية في البادية السورية هذا العام.

وأعلن المرصد، سيطرة داعش على بلدة في ريف الرقة بعد معارك قتل فيها 10 من جنود الجيش السوري.

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بقلم هانى حسن