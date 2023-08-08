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«التضامن»: استخراج 1.1 مليون بطاقة خدمات متكاملة.. وجار طباعة 390 ألفا أخرى

كتب:

منة عبده
12:27 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
مؤتمر وزارة التضامن

مؤتمر وزارة التضامن

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استخراج نحو مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أنّ هناك 390 ألف بطاقة أخرى في مرحلة الطباعة حاليا، أي سيصبح إجمالي عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي صدرت في هذه الفترة 1.5 مليون بطاقة.

استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّه مستهدف خلال الفترة المقبلة استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، بالمرحلة الثالثة، من خلال حملة «هنوصلك» ومكاتب التأهيل المتنقلة.

بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضحت الوزارة، أنّها لا تملك قاعدة بيانات قومية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجار العمل على إعدادها هذه الفترة داخل كل محافظة، شاملة «السن، نسبة الإعاقة، العنوان، والحالة الاجتماعية».

وتابعت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه في إطار تحول الدولة إلى الرقمنة، أصبحت معظم خدمات الوزارة متاحة إلكترونيا عبر موقع الوزارة، لسهولة الحصول عليها دون الخروج من المنزل.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.