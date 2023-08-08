المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه وذلك لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، في دائرة مركز طهطا بسوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد موسى، ومحمد يوسف عبدالله، وأمانة سر محمد عبدالحميد، وأحمد سعد.

أحداث الواقعة ترجع للعام الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، عندما وجهت النيابة للمتهم «ع . ث»، 52 عاما، بتهمة إحراز جوهر مخدر «أفيون، حشيش، ترامادول» بقصد الاتجار، وإحراز سلاح ناري «بندقية آلية».

وعقب التأكد من المعلومات الواردة لمركز شرطة طهطا ،بوجود نشاط إجرامي للمتهم بدائرة المركز، تم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاح الناري لحماية تجارته غير القانونية.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن والغرامة المالية.