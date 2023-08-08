المشدد 3 سنوات وغرامة مالية لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لمتهم، وكذلك السجن لمدة سنة وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لمتهم آخر، وذلك لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد موسى، ومحمد يوسف عبدالله، وأمانة سر محمد عبدالحميد، وأحمد سعد.

أحداث الواقعة في يناير الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم «ع . خ»، 31 عاما، عاطل، والمتهم «ح . ح»، 29 عاما، عاطل، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة «جوهر مخدر الحشيش».

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن والغرامة المالية.