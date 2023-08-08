متحف الحضارة يستقبل وزيرة الإسكان الكاميروني ومسؤولا أردنيا رفيع المستوى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن المتحف القومي للحضارة المصرية، استقبل كلا من سيليستين كيتشا وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون والوفد المرافق لها، والدكتور سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية الحالية لمصر.

كتالوج المومياوات الملكية

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه كان في استقبال الضيوف فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة للإدارة والتشغيل، وقدمت لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة به والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما اهدتهما كتالوج المومياوات الملكية، الذي يعتبر أيقونة معروضات المتحف.

جولة داخل قاعات العرض المختلفة

واصطحبت الدكتورة ماريان عادل وأسماء الهوارى أمناء بالمتحف القومي للحضارة المصرية، الضيوف في جولة داخل قاعات العرض المختلفة، وتعريفهم بها وقدمت شرحا وافيا عن الكنوز المعروضة، والتي تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وفي ختام الزيارة أعرب الضيفان عن سعادتهما بزيارة المتحف وإعجابهما بهذا الصرح العظيم، الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة بأسلوب متميز، وخاصة قاعة المومياوات.