متحف الحضارة يستقبل مسؤولين بارزين من الصين وماليزيا

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، Li Qun رئيس الهيئة الوطنية الصينية للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض

وكان في استقبالهم الدكتور ميسرة عبدالله نائب رئيس هيئة المتحف للشؤون الأثرية، الذي رحب بهم واصطحبهم في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، وشرح لهم تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض الخاص بها، الذي يبرز إبداعات الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

وأعرب نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني عن سعادته بزيارة المتحف واصفًا إياه بالصرح الشامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.

جولة داخل المتحف

وفي سياق متصل، استقبل المتحف، داتو سيري وان روزدي وان إسماعيل رئيس وزراء ولاية باهانج، ثالث أكبر الولايات الماليزية، والوفد المرافق له، بحضور السفير زماني إسماعيل السفير الماليزي لدى القاهرة.

وكان في استقبالهم، فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، التي اصطحبتهم في جولة داخل المتحف، قدمت خلالها شرحا عن تاريخ إنشاء المتحف وما يضمه من قطع أثرية فريدة تحكي الحقب المختلفة للحضارة المصرية، وما يقدمه المتحف من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه.

كما أهدتهم كتالوج المومياوات الملكية، التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

وأعرب رئيس وزراء ولاية باهانج عن جزيل شكره وامتنانه بهذه الهدية القيمة وسعادته بزيارة المتحف ودوره كمركز ثقافي متحفي يستقبل العديد من الزائرين ليحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

تأتي تلك الزيارات في إطار الاهتمام والمكانة الدولية التي يحظى بها المتحف، إذ بات مقصدا رئيسيا للزيارات التي تأتي إلى القاهرة، كونه أحد المقاصد السياحية المهمة على مستوى العالم، التي تروج لمنتج السياحة الثقافية.