رئيس متحف الحضارة يكشف كواليس زيارة جوارديولا: وقف على شاشة لا مثيل لها بالعالم

عامان بالتمام والكمال على افتتاح متحف الحضارة القومي، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، احتفال المتحف بذكرى تأسيسه تضمن حفلا موسيقيا كبيرا بالمنطقة الخارجية له والمطلة على بحيرة عين الحياة.

حفل نقل المومياوات شاهده كل أنحاء العالم

الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، قال إن حفل الافتتاح المهيب وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه جناحا السياحة والآثار في العالم متمثل ذلك في رئيس منظمة السياحة العالمية ورئيسة منظمة اليونسكو، ونقل الحفل عبر شاشات العالم يوم السبت مساء شاهده كل أنحاء العالم باختلاف التوقيتات له بالغ الأثر إلى حد بعيد.

وأضاف «غنيم» أنه جرى اتباع استراتيجيتين في المتحف القومي للحضارة، تتمثل الأولى بافتتاح قاعات جديدة، وهو ما جرى بالفعل، والثانية باستخدام الإمكانيات الموجودة بأن تكون هناك فعاليات دائما ما تهتم بالتراث والثقافة المصرية تجعل المتحف مزاراً لكثير من الناس ليس مرة واحدة ولكن أكثر من مرة.

ولفت إلى أن شعار المتحف هو «احنا أكثر من مجرد متحف»، وإمكانيات المتحف كبيرة، فهناك معامل ومراكز ترميم تضاهي ما هو موجود في متاحف العالم الغربي، فهناك بعض معدات الترميم والآلات غير موجودين إلا في متحفي اللوفر في باريس وأبوظبي.

وأشار إلى أنه جرى فتح مراكز الترميم للزيارة، والتي شهدت إقبالاً، وإنشاء مدارس شتوية وصيفية لاستقبال المهتمين بالترميم من كل أنحاء العالم، وهناك مسارح داخلية وخارجية للمتحف جرى البدء في استغلالها لإقامة فعاليات مختلفة، ومنطقة للأطفال، ومبادرات متعلقة بالتراث المصري.

زيارة الملكة الأم و«جوارديولا»

ومن أكثر الزيارات التي رأى فيها انبهاراً عندما زارت الملكة الأم الإسبانية للمتحف، فكان من المطلوب أن تكون زيارة خاصة وشخصية لا ينبغي الإعلان عنها، وبعدها بيومين اتصلت به السفارة تخبره بالموافقة على الإعلان عنها لأن الزيارة تغطي صفحات السوشيال ميديا الإسبانية، متابعا: «شعرت أن هذه الزيارة فخر لنا».

وعن زيارة بيب جوارديولا، قال إن الزيارة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وفوجئ بالتواصل معه للسماح بتغطية زيارة «جوارديولا»، لافتا إلى أن «جوارديولا» التقط صورة وهو يقف على شاشة تحتوي على 16 مليون لمبة ليد، ولا توجد مثيل لها في العالم.