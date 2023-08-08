تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بالبحيرة

كرمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، تشجيعا وتحفيزا لهم على تفوقهم، ودعما لهم لاستكمال مسيرة التفوق والنجاح.

تكريم أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بالبحيرة

وتضمنت قائمة أسماء الطلاب المكرمين من أوائل الثانوية العامة ما يلي:

- الطالب زياد عادل السعيد محمد، الأول على مستوى الجمهورية، علمي علوم، بمدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة بإدارة أبو المطامير التعليمية، بمجموع 403 درجات بنسبة 98.29%.

- الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، الرابع على مستوى الجمهورية، بمدرسة بدر الثانوية بنين إدارة التحرير، بمجموع 401 درجة بنسبة 97.8%.

تكريم أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية

كما تم تكريم الطلبة والطالبات الأوائل بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة البحيرة وهم:

- مريم هشام عبد العزيز علي فايد، معهد فتيات الدلنجات بنسبة 99.6%، علمي، الرابع على مستوى الجمهورية والأول على محافظة البحيرة.

- أسماء محمد عبد الغفار محمد هلال، معهد فتيات دمنهور النموذجي، بنسبة 99.5%، علمي، العاشر على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى المحافظة.

- زينب بركات حسن إبراهيم فرج، معهد فتيات نصر الله، عملي، بنسبة 99.5%، الحاصلة على المركز العاشر والثانية على محافظة البحيرة.

- أسماء علي محمد علي عبد اللطيف، معهد فتيات بسنتواي، بنسبة 96.03%، الأولى بالقسم الأدبي.

- مريم عصام محمد بسيوني عيسى، معهد فتيات إيتاي البارود، أدبي، بنسبة 95.08%، الثانية.

- علا محمد السيد غازي جمعة، معهد فتيات سحالي، بنسبة 70%، الأولى بالقسم الأدبى للمكفوفين.

كما تم تكريم أوائل شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022- 2023 وهم:

- إسراء محمد إسماعيل مرسي، الأولى على مستوى الجمهورية بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية بنات، بنسبة 99.14%، قسم تركيبات ومعدات كهربائية.

- محمد عاطف فوزي محمد عباسية، الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور بنسبة 99.14%.

- الطالبة بسمة شوقي عبد الحميد أبو زيد، بمدرسة الشهيد هيثم سامي الصناعية بنات، بمجموع 99%.

- الطالبة بسمة محمود محمد يونس، بمدرسة الشهيد هيثم سامي الصناعية بنات، بمجموع 99%.

وقدمت نائب محافظ البحيرة التهنئة لجميع الطلاب المكرمين، مؤكدة أنهم فخر لمصر وللبحيرة، وهم القادة الذين سيحققون رؤية مصر 2030، ومثال للجيل الذي يسعى للعلم والمعرفة بالجد والإصرار والأمل في بناء مستقبل أفضل.