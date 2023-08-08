وفاة الفنان الأمريكي دي جي كاسبر بعد 7 سنوات من الصراع مع السرطان

توفي الفنان الأمريكي دي جي كاسبر، المعروف بإبداعه لأغنية الرقص الناجحة «Cha Cha Slide»، عن عمر يناهز الـ58 عامًا بعد 7 سنوات من الصراع مع مرض السرطان، وذلك وفقا لما أعلنته زوجته كيم لشبكة «ABC7» التلفزيونية في ولاية شيكاغو الأمريكية.

ولد كاسبر، واسم ميلاده ويلي بيري جونيور، وترعرع في ولاية شيكاغو، أصدر أغنيته الشهيرة «Cha Cha Slide» تحت عنوان «.Casper Slide Pt1» في عام 1998 لفصل التمارين الرياضية لابن شقيق المدرب الشخصي له، بعد أن اكتسبت الأغنية جاذبية في نوادي اللياقة البدنية المحلية.

أصدر «كاسبر» إصدارًا جديدًا في عام 2000 ، بعنوان «Casper Slide Pt. 2» والتي بدأت أكتسبت شهرة كبيرة حتى بدأ إذاعتها في محطات الرديو مما أدى إلى زيادة شهرة الأغنية في المدينة، ولاحقا على مستوى العالم، وتصدرت الأغنية نسب الاستماع في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اسكتلندا وأيرلندا.

دي جي كاسبر يكشف تحدياته مع مرض السرطان قبل رحيله

في عام 2016، تم تشخيص «كاسبر» بالإصابة بـ سرطان الكلى والكبد، في مايومن العام نفسه ناقش الفنان الراحل تحدياته الصحية بشكل أكبر في مقابلة مع سامانثا شاتمان من قناة «ABC7»، قائلا: «كنت أزن 236 رطلاً، وأعتقد أن وزني أقل بحوالي 60 رطلاً، ولكني لن أتوقف عن الكفاح».

أعرب عن أمله في أن تقدم أغنية «Cha Cha Slide» رسالة إيجابية لأي شخص يكافح، «لأي شخص لديه سرطان.. أعلم أنك لديك المرض ولكن المرض لم يمتلكك لذلك استمر».