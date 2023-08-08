الحزن يخيم على هوليوود بعد وفاة المخرج ويليام فريدكين والمونتير آرثر شميد

حالة من الحزن تسيطر على هوليوود بعد رحيل المخرج ويليام عن عمر يناهز الـ87 عاما، إذ قدم بعض الأعمال الشهيرة منها «The Exorcist» و«The French Connection» وحصل عنه على جائزة أوسكار أفضل مخرج عام 1972، وفقا لما أعلنته زوجته المنتجة السابقة شيري لانسينج لـ«هوليوود ريبورتر».

ولم تكن تلك حالة الوفاة الوحيدة التي ضربت هوليوود في نفس اليوم، إذ توفى المونتير الحاصل على جائزتي أوسكار آرثر شميدت عن عمر يناهز الـ86 عاما في منزله بـ سانتا باربرا، حسبما قال شقيقه رون شميدت لصحيفة «هوليوود ريبورتر».

من هو آرثر شميدت

وتعاون «شميدت» مع المخرج روبرت زيميكيس في 10 أفلام من بينها «Who Framed Roger Rabbit» و «Forrest Gump» بالإضافة إلى ثلاثية «The Back to the Future»، كان «زيميكيس» هو من سلم «شميدت» جائزة الإنجاز المهني لمونتيري السينما الأمريكية، في عام 2009.

وحصل المونتير الراحل على أول جائزة أوسكار في عام 1989 عن فيلم «Who Framed Roger Rabbit»، والثانية في عام 1995 عن «Forrest Gump».