السينمائيون في هوليوود ينعون ويليام فريدكين: فقدنا أحد أعمدة السينما

بكلمات مؤثرة حرص فريق عمل فيلم الرعب الشهير «The Exorcist» وغيرهم من صناع السينما في هوليوود على وداع المخرج ويليام فريدكين، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر يناهز الـ87 عامًا، وصفت الممثلة إيلين بورستين، التي لعبت دور البطولة في فيلم The Exorcist المخرج الراحل بـ «العبقري».

وتابعت إيلين بورستين في كلمتها عن المخرج ويليام فريدكين، «صديقي فريدكين كان ذكي، مثقف، شجاع وموهوب بشدة، كان يعرف ما يريد ويبذل قصارى جهده للحصول عليه، وكان قادرًا على التخلي عنه إذا رأى شيئًا أفضل يحدث، لقد كان عبقريا بلا شك»، وفقًا لما نشره موقع «هوليود ريبورتر».

وقال المخرج الشهير فرانسيس فورد كوبولا، صاحب ثلاثية «The Godfather»، في بيان، «كان ويليام فريدكين صديقي الأول بين صانعي الأفلام في جيلي، وأنا حزين على فقدان رفيق محبوب للغاية، إن إنجازاته في السينما استثنائية وفريدة من نوعها»، بينما قال المخرج جييرمو ديل تورو، «لقد فقد العالم أحد أعمدة السينما، لقد فقدت السينما عالمًا حقيقيًا وفقدت صديقًا عزيزًا ومخلصًا، لقد تركنا ويليام فريدكين ولكنه باركنا بوجوده».

المنتج جايسون بلوم: أنا مدين لـ ويليام فريدكين.. تحزنني خسارته أكثر من أي صانع أفلام آخر

بينما نعى المنتج جايسون بلوم المخرج الراحل في بيان صحفي، «أنا شخصياً مدين لويليام فريدكين ويحزنني خسارته، أكثر من أي صانع أفلام آخر، قام بتغيير الطريقة التي يتعامل بها المخرجون مع أفلام الرعب وأيضًا تصور أفلام الرعب في الثقافة الأوسع»، متابعا: «نشعر بحزن عميق لسماع خبر وفاته ونشعر بالامتنان الشديد للعمل الذي تركه وراءه».

وقال المخرج سكوت ديريكسون، «لقد كان شرفًا لي أن أجري العديد من المحادثات الطويلة عبر تويتر مع فريدكين، وقد أرسل أيضًا كلمة من خلال زوجته لي أنه شاهد وأحب فيلم Black Phone، وهي لفتة سأعتز بها دائمًا»، بينما وصفه صانع أفلام «باتمان»، مات ريفز، بأنه «فنان شاهق»، مضيفًا: «لقد تأثرت بشدة بعمله المذهل على الشاشة وفي الأوبرا أيضًا».