«سوهاج» تستعد لمشاركتها في فعاليات أسبوع الجامعات المصرية بحلوان

عقدت جامعة سوهاج الاجتماع التحضيري الأول لمناقشة استعداداتها للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، الذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر المقبل.

تبادل الثقافات والخبرات بين شباب أعضاء هيئة التدريس

وأكد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، حرص الجامعة على المشاركة في تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية، التي تهدف إلى تبادل الثقافات والخبرات بين شباب أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف الجامعات، وحثهم على التفوق والتميز في شتى المجالات وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تسهم في تنمية مداركهم ومهاراتهم، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة وتعزيز الانتماء والتعاون والمشاركة فيما بينهم، موضحاً أن بعثة الجامعة المشاركة في أسبوع شباب الجامعات المصرية تضم 111 طالبا وطالبة يتنافسون في عدد من الأنشطة التي تتضمنها فعاليات الأسبوع.

واجتمع الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لقطاع شؤون التعليم والطلاب، بالمشاركين بفعاليات الأسبوع، بحضور الدكتور محمد كمال خليل وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثة، وصبري محمد إبراهيم مدير عام رعاية الشباب وعدد من مديري إدارات رعاية الشباب المركزية والكليات المختلفة والأخصائيين الرياضيين والاجتماعيين والمدربين والمشرفين علي فعاليات الأسبوع.

الانتهاء من كافة إجراءات تسجيل الطلاب

وناقش الدكتور عبد الناصر يس خلال الاجتماع الاستعدادات التي تمت للمشاركة في الأسبوع، مؤكداً ضرورة الانتهاء من كافة إجراءات تسجيل الطلاب المشاركين، والبدء في التدريبات الخاصة بجميع الأنشطة الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، ونشاط الجوالة، من خلال تجهيز الأدوات وحجز الملاعب والقاعات الخاصة بالتدريب، ومخاطبة المدن الجامعية لاستضافة وإقامة طلاب الجامعة المشاركون في الأسبوع للبدء في التدريبات.

وأضاف الدكتور محمد كمال خليل، أن المعسكر التدريبي للفرق المشاركة بالأسبوع سوف يستمر حتي يوم 5 سبتمبر المقبل، لإعداد تلك الفرق أعداد بدني وفني حتي تظهر بالمظهر المشرف أمام الجامعات المشاركة.