جامعة سوهاج: استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات إلكترونيا

أكد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، جاهزية الجامعة لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، «الجامعة بها كل الاستعدادات والبينة التحتية، فضلا عن جاهزية المعامل الإلكترونية لاستقبال الطلاب لتسجل الرغبات إلكترونيا»، إذ انطلقت المرحلة الأولى الساعة 1 صباح اليوم، وتستمر حتى 7 مساء الأربعاء المقبل.

تجهيز المعامل لاستقبال الطلاب

وأضاف «النعماني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن جامعة سوهاج لها مقران، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز معملين لاستقبال طلاب الثانوية العامة، الأول يحتوي على 20 جهاز حاسب آلي، والثاني 60 جهازا، متابعا: «هناك متخصصون في كل معمل لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على تسجيل استمارة التنسيق وفق الخطوات الصحيحة».

رصد احتياجات المدينة الجامعية وتوفيرها

وتابع: «نعقد اجتماعا موسعا يضم كل المسؤولين المعنيين بالمدينة الجامعية من أجل رصد المتطلبات التي تحتاجها المدينة سواء تجديدات بالمفروشات أو الأثاث، فضلا عن الاستعداد لزيادة عدد الطلاب الذين جرى قبولهم بالمدينة وتسجيلهم، يأتي ذلك علاوة على التجيهزات للوجبات الغذائية»، مؤكدا توفير كل المتطلبات الخاصة بالمدينة الجامعية على مدار العام، إلى جانب المتابعة الدورية لرصد أي مشكلات.