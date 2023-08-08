خطوات التسجيل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. اعرف التفاصيل

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن خطوات وإجرءات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدًا أن المبادرة برعاية رئيس الجمهورية، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشرف عليها وزارة التخطيط بالتعاون مع عددٍ من الوزارات المعنية.

وتهدف المبادرة إلى إيجاد حلولٍ مصرية؛ للحد من التغيرات المناخية التي نواجهها، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية في كل المحافظات، والمبادة تضم مجموعة كبيرة من المشروعات.

وأشار التقرير إلى أنّ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستهدف فئات محددة مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل في فئته ومنها، فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

خطوات التسجيل في المبادرة

وعن خطوات التسجيل في المبادرة، أوضح التقرير أنّه على المواطن الدخول على صفحة المبادرة الوطنية من هنا، وتقديم طلب ترشح جديد، وإنشاء حساب، وبعدها يتم البدء في عملية إدخال البيانات وإرفاق كل المستندات الداعمة، مع إيضاح كيفية توافق المشروع مع معايير التقييم المطلوبة في المبادرة بحد أقصى 500 كلمة في كل معيار، ويأتي المكون الأخضر عبارة عن المكون التكنولوجي الذكي، والجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، وقابلية التوسع والتكرار، والأثر المستدام.

مؤتمرالمناخ

وأشار إلى أنّ الدورة الأولى للمبادرة شهدت تأهيل 162 مشروعًا على مستوى كل المحافظات، فاز منها 18 مشروعًا أعلنت وأعرضها في مؤتمر المناخ «COP27»، كما تمّ تقديم جوائز للفائزين في المبادرة منها جوائز مالية، ودعم فني وتقني للمشروعات وتأهيل الكوادر البشرية، وتكريم على مستوى المحافظة والمستوى الوطني.