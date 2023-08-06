محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي في أبوتشت بتكلفة 2 مليار جنيه

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز أبوتشت، التي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف متابعة معدلات تنفيذ محطات الرفع والمعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد.

تنفيذ 90% من محطة رفع صرف صحي بلاد المال

استهل محافظ قنا جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي الفرعية بقرية بلاد المال بحري، وتتكون من بيارة وعنبر تشغيل وغرفة المحابس الرئيسية، غرفة صمام الحاجز، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، والمقرر الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

المحطة تخدم 8 قرى في مركز أبو تشت

كما تابع «الداودي» جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي سمهود المقامة على مساحة 150 فدانا بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 90% من أعمال المحطة، وتخدم قرى شمال مركز أبوتشت وهي الأوسط سمهود والعوامر وبني برزة وبلاد المال بحري وأبوشوشة والبحري سمهود والعمرة والخوالد والرواتب، وذلك من خلال 12 محطة رفع رئيسية وفرعية، بإجمالي نسبة تنفيذ محطات الرفع بلغت 68%؜.

وبلغ إجمالي أطوال شبكات الانحدار المرتبطة بها 326 كيلومترا، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 99%، كما يتم ربط محطات الرفع بمحطة المعالجة، ويخدم مشروع الصرف الصحي بقرى شمال أبوتشت حوالي 320 ألف مواطن من أهالي تلك القرى، ومن المقرر دخولها الخدمة جزئيا في 30 سبتمبر المقبل.

كما تفقد محافظ قنا مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوتشت التي يجري تنفيذها على مساحة 150 فدانا بطاقة استيعابية تبلغ 26 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة مالية تصل إلى 480 مليون جنيه، وتخدم 12 قرية من قرى مركز أبوتشت، وتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وبحسب البيان، فإن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات الصرف الصحي التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أبوتشت تتخطى 2 مليار جنيه.