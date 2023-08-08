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هيئة الدواء المصرية عضوا أساسيا بشبكة المختبرات الرقابية الأفريقية

كتب:

مريم الخطري
09:19 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
أعضاء شبكة المختبرات الرقابية الأفريقية

أعضاء شبكة المختبرات الرقابية الأفريقية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انضمامها إلى شبكة المختبرات الرقابية الأفريقية، في نهاية مشاركتها في اجتماع أعضاء لجنة اللقاحات التابعة لمنتدى جودة الأدوية الأفريقية، الذي نظمته وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي «نيباد»، خلال يومي 7 و8 أغسطس الجاري، بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

إنشاء شبكة المختبرات الرقابية بقارة أفريقيا

وخلال الاجتماع تم مراجعة ما تم الانتهاء منه لإنشاء شبكة المختبرات الرقابية بقارة أفريقيا من قبل الخبراء التابعين لدستور الأدوية الأمريكي.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل سبل الدعم والخبرات مع الدول الأفريقية، وتماشياً مع رؤية الهيئة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتميز التنظيمي لتقديم الدعم لدول أفريقيا.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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