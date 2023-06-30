«هيئة الدواء» تسحب 3 مستحضرات مغشوشة من السوق المصرية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا رسميًا لسحب 3 أدوية من السوق الدوائية في مصر، وقالت إنه جرى ﺿﺒﻂ وﺗﺤﺮﻳﺰ جميع اﻟﻌﺒﻮات ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ Anschlarin syrup 120 ml.

وقالت هيئة الدواء، إن المستحضر الدوائي جرى ضبطه وتحريزه، لأنه غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل الهيئة، والدواء عبارة عن مكمل غذائي لعلاج الأنيميا.

دواء لعلاج ضغط الدم

كما أصدرت هيئة الدواء، تحذيرًا آخر من العبوات المقلدة من المستحضر الدوائي 5mg/160mg/12.5mg Exforge HCT، مشيرة إلى أنه جرى سحب جميع التشغيلات التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة، ويمكن التفرقة بيها والأصلية من خلال مكان طباعة الاسم، ففي العبوة الأصلية الكتابة في الجانب الخلفي، والمغشوشة في الجانب الأمامي.

ويستخدم المستحضر الدوائي لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وطالبت هيئة الدواء من المواطنين، في حالة وجود شكوى معينة، بالاتصال على الخط الساخن 15103، المخصص لتلقي كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها بشكل عاجل.

سحب علاج لارتفاع ضغط العين

كما كشفت هيئة الدواء، سحب مستحضر آخر منتشر مغشوش في السوق، وهو Twinzol Eye Drop، ويستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم في العين.