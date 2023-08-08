«دنيا جديدة».. رعاية شاملة لأهالي «بدائل العشوائيات» (ملف خاص)

شرعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة فى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، بعدما بات هذا الملف فى صدارة أولوياتها واهتماماتها، ويعد «الحماية الاجتماعية» من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة منذ السنوات الماضية حتى الآن، إذ ضم عدداً كبيراً من المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، حيث تحرص الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم فى استهداف الفئات المستحقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واستكمالاً لذلك أطلقت «التضامن» حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بتكاتف الجهود والوصول إلى أهالى المناطق المطورة بديلة العشوائيات، وعليه تقوم الوزارة بكافة أجهزتها بتنظيم قوافل اجتماعية داخل هذه المناطق، لتقديم جميع خدمات الوزارة للسكان مباشرة وبشكل فورى، بالشراكة مع عدد من الجهات أبرزها جامعة الأزهر ووزارة الثقافة، وآخر محطات هذه القوافل منطقة «أهالينا 1» بمدينة السلام، التى شهدت تقديم الخدمات المختلفة سواء الخاص بمحور الحماية الاجتماعية، التنمية، والتمكين الاقتصادى.