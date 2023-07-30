التحالف الوطني: الرئيس طالب بمد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من الأسر

قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن أهم التوصيات التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمعيات المشاركة في التحالف الوطني؛ تتلخص في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر المصرية خلال عام 2023- 2024.

مد مظلة الحماية الاجتماعية

وأضافت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي أكد أيضا على مد مظلة الحماية الاجتماعية، خلال مؤتمر التحالف الأول في فندق الماسة، كما كلف بأن يكون هناك جهود مكثفة من الجمعيات المشاركة لتحقيق هذا الأمر.

وأوضحت بأن الرئيس أوصى أيضا، بتكليف الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة دعم الوزرات والمؤسسات الحكومية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك من خلال الاهتمام بعدد من الملفات منها الزراعة والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين.

وتابعت: «التكليف الأهم من الرئيس السيسي للمشاركين في التحالف الوطني، كان فكرة الاهتمام بملف الاستثمار الخيري من أجل تأمين استمرار العوائد الخاصة على أموال الصدقات، وذلك من أجل وجود استدامة لنشاط التحالف الوطني».