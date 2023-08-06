رفعت رشاد: «حياة كريمة» شملت كثيرا من سكان الريف بمظلة الحماية الاجتماعية

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن مبادرة حياة كريمة خطوة كبيرة للدولة، لإدخال نسبة كبيرة من سكان الريف، الذين يمثلون نحو 60% من عدد سكان في مصر، تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وهذا أمر ضروري، ووجدت الدولة أن هناك اختلالاً مجتمعيا بين الحضر والريف، رغم أن نسبة سكان الريف أكبر من الحضر.

التنفيذ الفعلي لمبادرة حياة كريمة

أضاف الكاتب الصحفي رفعت رشاد، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التنفيذ الفعلي لمبادرة حياة كريمة وبرامجها على أرض الواقع منذ عام 2019، جرى خلال هذه المدة، تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى القرى الأكثر فقرا، التي حددت الدولة ما مجموعه 400 قرية منها، هي الأكثر احتياجا التي تزيد فيها نسبة الفقر على 70%.

وأشار إلى أن المشروعات انتشرت في القرى الأكثر، لكن هذه القرى أخذت المبادرة الأولى لحياة كريمة، حيث جرى تنفيذ فيها الآلاف من المشروعات، استفاد منها ملايين المواطنين في المجالات كلها.

افتقار الريف عن الحضر

ولفت إلى أن الريف فقير ومتراجع عن الحضر، لأنه يفتقر من الخدمات والمرافق التي تجعله مواكبا وموازيا للخدمات الموجودة في الحضر.