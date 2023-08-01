نائب: «المتحدة» تلعب دورا مهم الدعم ملف الحماية الاجتماعية

قال عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورا مهما في دعم ملف الحماية الاجتماعية، من خلال المبادرات التي تتبناها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء، مشيدا بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التبرع بجميع عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أنّ الخطوة تأكيد على دعم وإيمان الشركة المتحدة بالمبادرات الرئاسية التي تخدم فئات الشعب المصري الأكثر احتياجا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنّ الشركة المتحدة تسير في طريق البناء والتنمية داخل الجمهورية الجديدة، علاوة على تعزيز فكرة المشاركة المجتمعية، كما نجحت من خلال المهرجان في وضع مدينة العلمين الجديدة في موقع مميز على خريطة الترفيه في الشرق الأوسط والعالم، إضافة إلى الترويج للسياحة.

ولفت عكاشة، إلى أنّ الصناعة الإعلامية في العصر الحديث تشمل كل أنواع دعم للدولة المصرية، والمهرجان ساهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب، مؤكدا أنّ مبادرة حياة كريمة استطاعت تغيير شكل الحياة لكثير من الأسر البسيطة، خاصة وأنّ المبادرة استهدفت أهالينا في الريف المصري والصعيد.