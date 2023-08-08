أمين «فتوى الإفتاء» عبر قناة الناس: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا يعادل ثواب ختم القرآن

أكد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أجر قراءة سورة الإخلاص، يعادل ثلث القرآن.

ثواب قراءة سورة الإخلاص

وأضاف «عبد السميع» خلال تقديمه برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على قناة «الناس»، اليوم: «لو حد بيقرأ سورة الإخلاص لا حرج في ذلك.. ومعنى ثلث القرآن يتعلق بالعقيدة، وليس بثواب قراءة ثلث القرآن».

سورة الإخلاص والعقيدة

وتابع أمين الفتوى، بأن البعض يعتقد أن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات يعادل أجر ختم القرآن كاملاً، وهذا غير صحيح، مضيفا: «الأمر متعلق بالعقيدة، وثلث القرآن عقيدة لا ثواب قراءة».