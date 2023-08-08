هواجس تسبب ابتعاد الأم عن الرضاعة الطبيعية.. استشاري يوضح لـ قناة الناس

أكدت الدكتورة هويدا أبو العلا، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، أن الأم عليها إرضاع طفلها بشكل طبيعي فور ولادته، قائلة: «لا تركز مع أفكار عن عدم وجود لبن فى ثديها أو ما شابه».

«أبوالعلا»: هواجس ترعب الأمهات من الرضاعة الطبيعية

وأضافت «أبوالعلا»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية مروة شتلة، على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء، أنَّ الهواجس والشائعات المتسببة في رعب الأمهات والبعد عن الرضاعة الطبيعية واستبدالها بالرضاعة الصناعية أغلبها لا صحة له.

وتابعت استشاري أطفال وحديثي الولادة، «من أول رضعة للطفل من ثدي أمه يتلقى الطفل غذاء بمثابة أول تطعيم له من الأمراض، والمعروف بلبن السرسوب، ويبدأ تكوينه بثدي الأم من منتصف الحمل».

وأشارت «أبو العلا»، إلى أنَّ «جفاف لبن الثدى أو قلته أو عدم شبع الطفل.. جميعها هواجس سببها قلة خبرة الأم في التعامل مع الطفل والرضاعة».

وتابعت، «لابد أن تتعلم الأم كيفية التعامل مع الطفل، وتعرف علامات الجوع والشبع وعلامات كفاية اللبن».