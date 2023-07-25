هل الرضاعة الطبيعية وسيلة ناجحة لتنظيم الأسرة؟.. وزارة التضامن تجيب

هل الرضاعة الطبيعية وسيلة ناجحة لتنظيم الأسرة؟.. سؤال عادة ما يدور داخل أذهان عدد كبير من السيدات خاصة الراغبات في منع الحمل دون اللجوء إلى وسيلة، والاعتماد فقط على الرضاعة الطبيعية، لذا تطرقت وزارة التضامن الاجتماعي للحديث عن وسائل تنظيم الأسرة، ضمن الحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، تحت عنوان «علشان ولادكم احسبوها صح»، بهدف توعية المواطنين بضرورة تنظيم الأسرة.

هل الرضاعة الطبيعية وسيلة ناجحة لتنظيم الأسرة؟

وأجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على هذا التساؤل في منشور عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة أنه لابد من استشارة الطبيب قبل أخذ وسيلة لتنظيم الأسرة، وعدم الاعتماد على الوسائل التقليدية فقط دون مراجعة الطبيب.

هناك حالات حمل كثيرة تحدث أثناء فترة الرضاعة الطبيعية

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في منشورها، على أن الرضاعة الطبيعية ليست وسيلة مضمونة لمنع الحمل، كما أن هناك حالات حمل كثيرة تحدث أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، رغم استمرار انقطاع الدورة الشهرية.

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص في وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة أثناء فترة الرضاعة الطبيعة، لتجنب حدوث أي ضرر أو حدوث حمل آخر.

ويأتي هذا المنشور في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي، على نشر كافة الموضوعات التي تشغل أذهان عدد كبير من الأسر، لتوضيح ما هو صحيح وما هو خاطيء.