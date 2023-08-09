تفاصيل المهرجان الصيفي بمسرح أوبرا دمنهور.. يبدأ الجمعة وينتهي 14 أغسطس

تشهد أوبرا دمنهور افتتاح فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بمشاركة نخبة من الفرق الغنائية المتميزة، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 11 أغسطس حتى يوم 14 أغسطس.

مهرجان الغناء الصيفي في أوبرا دمنهور

يشهد افتتاح مهرجان الغناء الصيفي في أوبرا دمنهور مشاركة فريق مر الأجيال الذي تم تأسيسه عام 2015، والذي يتميز بطابع خاص وهو دمج الآلات الشرقية والغربية، والمزج بين الموسيقى القديمة والحديثة.

المشاركون في مهرجان الغناء الصيفي في دمنهور

و يحيي الليلة الثانية من فعاليات بالمهرجان كورال الكيان بقيادة المايسترو أحمد الرياني الذي قاد العديد من الفرق الغنائية الحائزة على المركز الأول على مستوى الجمهورية خمس سنوات متتالية في مسابقات عديدة.

كما يحيي الليلة الثالثة من فعاليات المهرجان فصل الغناء العربي لكورال تنمية مواهب أوبرا دمنهور والإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسني.

وتشهد فعاليات ختام المهرجان حفلا غنائيا للمنشد أحمد العمري الحاصل على المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية، والمركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بجامع الأزهر الشريف.

وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفلات بأسعار مخفضة أمام الجماهير حتى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع؛ يأتي ذلك من أجل إتاحة الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية لحضور كل الحفلات الفنية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدار أوبرا دمنهور.

يأتي المهرجان بمشاركة نخبة من الفرق الغنائية المتميزة، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 11 أغسطس حتى يوم 14 أغسطس.