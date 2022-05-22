عرض فيلم «للإيجار» في نادي سينما أوبرا دمنهور.. الثلاثاء

يعرض نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز فيلم «للإيجار» للمخرج إسلام السيد بلال، يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 مايو الحالي بأوبرا دمنهور.

قصة وأحداث فيلم «للإيجار»

فيلم «للإيجار» تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن «الوحدة والعزلة»، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض .

الفيلم من تأليف وإخراج سلام بلال ومن بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، شيري عادل، عصام السقا، ياسر الطوبجي، هايدي رفعت.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الفيلم مع صناعه و الجمهور.

ورشة مدرسة الديكور السينمائي مجانا للهواة

وأقام المركز القومي للسينما ورشة مدرسة الديكور السينمائي" مجانا للهواة بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري .

حاضر بالورشة مهندس الديكور شادي العناني" واشتملت المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي والإخراج الفني، من تحليل السيناريو والتفسير، إلى مهارات البحث، وتطوير المفاهيم، وأساليب التصميم، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما وذلك بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون بالهرم

كما أقام المركز، ضمن خطة الأنشطة الهادفة إلى نشر الثقافة السينمائية الهادفة، الدورة التدريبية المجانية حول تنمية مهارات التكوين البصري، حضرها 60 متدربا من الفئات العمرية المتنوعة.

وتستمر الدوره لمدة شهر بواقع 4 ساعات اسبوعيا ويحاضر فيها كلا من مدير التصوير مصطفي نبيل والمخرج مارمينا شلبي والمخرجة زينب مصطفي