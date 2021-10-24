جدول حفلات أوبرا دمنهور في الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية

قالت إيمان مكاوي، مدير دار أوبرا دمنهور، إن الأوبرا تشارك في فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، والذي يقام في الفترة بين 1 و15 نوفمبر المقبل.

وتبدأ حفلات المهرجان في أوبرا دمنهور، يوم الخميس 4 نوفمبر 2021، بمشاركة الفنان أحمد سعد وتصاحبه فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات.

مهرجان الموسيقى العربية

كما تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، حفل فني في دمنهور يوم الإثنين 8 نوفمبر، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وبمشاركة الفنانين سمية وجدي وعبير أمين وتامر عبد النبىي، كما يشارك في الحفل أيضا كل من الفنان محمد الخولي والفنانة أجفان، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

وتشارك في فعاليات المهرجان بدمنهور، الفنانة نادية مصطفى وذلك في حفل فني يوم الجمعة 12 نوفمبر بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وبمشاركة الفنانين أحمد سعيد وحنان الخولي ومصطفى النجدي وأشرف وليد وعيد عثمان ومحمد طارق وأميرة أبو زيد وسامح منير وإيناس عز الدين.

إدارة المهرجان تدعم التذاكر

من جانبها قررت إدارة المهرجان دعم التذاكر المقدمة في مدينة دمنهور طول مدة العرض، حيث تم خفض أسعار التذاكر من أجل إتاحة الفرصة لجميع شرائح وفئات المجتمع بمحافظة البحيرة لحضور هذه الفعاليات الفنية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة الحضور.