3 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. بينها الفنون الإبداعية

في الآونة الأخيرة دخلت تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع استخدامات الحياة، مثل الصور والفيديو، والصوت، وغيرها من الاستخدمات، فضلًا عن التدخل في معظم الوظائف اليومية، على الرغم من ذلك فإنّ هناك بعض الوظائف في مأمن من تدخل الذكاء الاصطناعي.

وظائف بالذكاء الاصطناعي

نحو 85 مليون وظيفة، سيحل الذكاء الاصطناعي محلها بحلول عام 2025، بحسب ما قدره منتدى الاقتصاد العالمي، خاصة مع دمج أحدث ابتكارات التكنولوجيا الحديثة والرقمية وعلوم البيانات، وفي النهاية سيصل الذكاء الاصطناعي إلى كل صناعة قائمة ويحولها بشكل أو بآخر.

«الكتابة الإبداعية» هي أولى الوظائف التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يتدخل بها، وذلك حسب ما أوضحته كاسي كوزيركوف، كبير الباحثين في مجال اتخاذ القرار في جوجل، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع ترتيب الكلمات بأسلوب جميل بعيد عن التخيلات والتصورات الفنية والمجازات.

الذكاء الاصطناعي لا يمكنه ادراك متطلبات البشر

الذكاء الاصطناعي، لا يستطيع أن يتعامل سوى بتوجيه البشر وبما يقدمه الإنسان من تعليمات، لذلك مهنة «مجالسة كبار السن والصغار ورعايتهما» يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى الحميمة التي ينفرد بها البشر، ولا يمكنها إدراك متطلبات البشر على اختلاف أعمارهم، واخيرا الفنون الإبداعية، مثل الفنون التشكيلية والأدب.

وتعليقا على ذلك، قال خالد يسري، استشاري تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي، إن خوادم تقنية الذكاء الاصطناعي، تستعين بالمعلومات التي يسجلها الشخص على الإنترنت، لذلك مهما تطورت خدمة الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يقدم أي خدمة دون تعليمات من العنصر البشري.