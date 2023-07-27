«الصحفيين» تنظم دورة تدريبية عن مهارات الكتابة الصحفية

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظيم دورة متقدمة عن مهارات الديسك والكتابة الصحفية، لإكساب الصحفي مهارات الكتابة الاحترافية عمليا، من خلال التدريب على العديد من المحاور في مهارات الديسك والكتابة الصحفية.

محاور الدورة التدريبية

وقال محمد سعد عبدالحفيظ، رئيس لجنة تطويرالمهنة والتدريب، في بيان اليوم، إنّ الدورة ستضم العديد من المحاور، كما يلي.

- خصائص الكتابة التحليلية ومجالاتها بالتطبيق على «التحليل الإخباري» و«القصة الخبرية».

- خصائص الكتابة الإنسانية وقوالبها ودورها في تعظيم وظائف الصحافة بالتطبيق على الفنون الخبرية والتحقيقات.

- التحقيق الصحفي من الفكرة حتى الكتابة، مع المقارنة بين متطلبات التحقيقين الميداني والاستقصائي في أساليب الصياغة.

- مهارات اختيار العناوين الصحفية، وتحديد مجالاتها، وأنواعها، وطرق صياغتها.

- خصائص «الفيتشر» ومجالاته وقواعد كتابته.

- مقارنة عملية بين أساليب كتابة «التقرير الشخصي» و«البروفايل» و«السيرة الذاتية».

- 10 طرق لكتابة الأرقام في العناوين والنصوص الفنون الصحفية.

- استخدامات علامات الترقيم ودلالاتها في الكتابة الصحفية.

- استخدامات حروف الربط وأفعاله وتعبيراته في الكتابة.

- أنواع المقال، وخصائص كل نوع، وقواعد كتابتها.

- التدريب على التخطيط المسبق لإنتاج المواد الصحفية وقواعد كتابتها.

رسوم السداد

وأضاف عبد الحفيظ أنّ الدورة ستكون بنظام الساعات المعتمدة 16 ساعة تدريبية خلال 8 محاضرات على مدار شهر، والرسوم المستحقة 100 جنيه والحجز بأولوية السداد في النقابة، ويتم انطلاق الدورة بعد اكتمال الحجز، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة، ويتولى التدريب الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الدسوقي، مدير التحرير بجريدة الأهرام.