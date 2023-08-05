«الفنون التشكيلية» ينظم احتفالا باليوم العالمي للعمل التطوعي 15 أغسطس

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة مركز سينما الحضارة احتفالية باليوم العالمي للعمل التطوعي ومساعدة الغير ويصاحبها عروض بصرية -فيديوهات خاصة بالعمل الاجتماعي- وذلك في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري بقاعة السينما، بساحة دار الأوبرا المصرية خلف صندوق التنمية الثقافية.

ضيوف الاحتفال الأديبة هم سهام الزعيري والأديب حسام أبو العلا والشاعر أحمد إبراهيم جاد، وضيوف الاحتفال من الفنانين، الفنان التشكيلي أحمد الجنايني، والفنانة سيمون، والفنان حسين فهمي.

الانضمام لفريق متطوعين بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

في سياق متصل، أعلن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية عن فتح باب الانضمام لفريق متطوعين من خريجي وطلاب كليات ( الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية - التربية النوعية والفنية - الفنون والتصميم – الآثار والتاريخ – الإرشاد السياحي).

وذلك للاشتراك في مشروعات وبرامج وأنشطة المتحف خلال دورة التطوع لصيف 2023، مشيرًا إلى أنَّ آخر موعد للتقديم يوم 15 أغسطس 2023، وذلك في مجالات:

- تصميم جرافيك (فوتوشوب – ايلستيريتور – إن ديزاين).

- تصوير ( فوتوغرافي – فيديو) لديه كاميرا وليس موبايل.

- تنظيم فعاليات وأنشطة وتنسيق مشروعات وبرامج فنية.

- ادارة السوشيال ميديا والتسويق الرقمي والعلاقات العامة.

- الورش الفنية المتخصصة للكبار في مجالات (الفنون التشكيلية – التصميم بمختلف أنواعه – الفن الرقمي والميديا والرسوم المتحركة...إلخ)

- الإرشاد السياحيى والمتحفي.

للتطوع من خلال استكمال البيانات الموجودة في رابط التسجيل، وسوف تتواصل إدارة المتحف مع المتقدمين لعقد مقابلات شخصية معهم.