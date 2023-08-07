معلومات عن برنامج الذكاء الاصطناعي في كلية «حاسبات المنصورة»

يعد برنامج الذكاء الاصطناعي في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، من التخصصات الهامة التي بدأت معظم دول العالم الاهتمام به لإيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التي تعيق التقدم والتطور، وتم إعداد البرنامج داخل الكلية وفقا لمواصفات جودة التعليم المعتمدة محليا وعالميا والتي تواكب متطلبات سوق العمل، بحسب الموقع الرسمي للجامعة.

برنامج الذكاء الاصطناعي في كلية الحاسبات والمعلومات المنصورة

وأعلنت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة الضوابط والشروط اللازمة للالتحاق بها، وتتضمن ما يلي:

1- يتقدم الطالب بالوثائق اللازمة للالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات من خلال مكتب التنسيق.

2- يقيد الطالب لدرجة البكالوريس في هذا البرنامج إذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها شعبة العلمي رياضيات.

3- أن يكون الطالب مستوفيا للقواعد الداخلية التي يقرها مجلس الكلية بشأن قبول الطلاب بالبرنامج داخل الكلية.

4- يجوز قبول خريجي الكليات العملية الأخرى، مثل «الهندسة والطب والعلوم والصيدلة» من الجامعات المصرية أو مايعادلها، على أن يتم تحديد رسوم التسجيل من قبل مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

5- يجوز قبول تحويل الطلاب من إحدى كليات الحاسبات المعلومات أو مايعادلها إلى البرنامج، على أن يبدأ الدراسة من بداية البرنامج، ما لم يكن برنامج مماثل، فيتم عمل مقاصة بالمقررات المكافئة التي سبق دراستها.

نظام الدراسة ببرنامج الذكاء الاصطناعي جامعة المنصورة

وفقا للموقع الرسمي للكلية، فإن الدراسة في برنامج الذكاء الاصطناعي في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة تكون بنظام الساعات المعتمدة، وينقسم العام الأكاديمي إلى فصلين دراسيين رئيسين كل منهما 14 أسبوعا على الأقل، ينتهي كل منهما بفترة امتحانية، ولنيل درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص الذكاء الاصطناعي على الطالب أن يجتاز 138 ساعة معتمدة.

مصاريف برنامج الذكاء الاصطناعي جامعة المنصورة

وبلغت مصاريف برنامج الذكاء الاصطناعي في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، العام الماضي، 20 ألف جنيه.