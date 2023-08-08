متطوعة بـ«علاج الإدمان»: «أنت البطل» تستهدف الأطفال للتوعية بخطورة التدخين

أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات جلسوا على مقاعد خشبية، وعلى وجوههم علامات التركيز والإنصات، حاملين فى أيديهم قصة صغيرة مدوناً عليها «أنت البطل» وصورة لاعب كرة القدم محمد صلاح، وأمامهم عدد من الشباب والفتيات المتطوعين مرتدين «فيست» مدوناً عليه لوجو «أنت أقوى من المخدرات»، يوزعون عليهم كراسات تلوين وعلب ألوان، تضم رسومات تكافح الإدمان والمخدرات بصورة مبسطة، لتوصيل الفكرة للأطفال.

هذا المشهد ظهر داخل جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الذى نظم ضمن القافلة الاجتماعية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى، داخل منطقة «أهالينا 1»، وهى واحدة من المناطق بديلة العشوائيات، ولاقى إقبالاً كبيراً من الأطفال الذين حضروا لسماع القصص والتلوين.

وتحدثت آية منصور، متطوعة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن دور الصندوق داخل القافلة الاجتماعية، بمنطقة «أهالينا 1»، موضحة أن وجودهم جاء وراءه الإعلان عن توفير عيادة دائمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، داخل منطقة أهالينا 1 بمدينة السلام، تحديداً فى عمارة رقم 11 شقة رقم 1، وتستهدف تقديم خدمات الصندوق لأهالى المنطقة بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تقديم العلاج مجاناً وفى سرية تامة.

وتابعت: «مش بس بنقدم العلاج، كمان بنعمل استشارات لمناقشة الأهالى بمختلف أعمارهم وأجناسهم عن خطورة الإدمان والتعاطى وأثرها السلبى على الحياة اليومية والمدى البعيد».

وأشارت «آية» فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنهم فى البداية واجهوا صعوبة فى التعامل خاصة مع السيدات داخل المنطقة، بسبب وجهة نظرهم بأنهم ليس لهم صلة بخدمات الصندوق، ومع الوقت تمكنوا من معرفة دورهم الكبير فى مكافحة المخدرات سواء مع أبنائهم أو أزواجهم، وأن أهم ما فى العلاج والتعافى أن يكون المتعاطى لديه الرغبة والإرادة فى التعافى، كى ينجح الصندوق فى تقديم العلاج والمساعدة له.

وأوضحت أن العيادة توفر الطبيب المختص، الذى يبدأ فى معرفة نوع المخدر ومدة التعاطى ومن ثم تحديد العلاج، بدون شرط حجز مريض الإدمان داخل العيادة، ولكن يتم تحديد جلسات متابعة معه لمتابعة الجرعات وحالته الصحية ومدى استجابته للعلاج، مؤكدة أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لديه مراكز علاج على مستوى محافظات الجمهورية، تُقدم فيه الإقامة والعلاج والتغذية بالمجان وفى سرية تام.

وأشارت «آية» إلى أن عيادة الصندوق داخل منطقة أهالينا 1، تستقبل أهالى مناطق مختلفة ليس فقط أهالى منطقة أهالينا وتقدم لهم العلاج فورياً ومجاناً، بجانب الحرص على تقديم عروض للأطفال، ومنها قصة «أنت البطل» والتى تتحدث عن محمد صلاح وهو من أكثر الشخصيات المشهورة والقريبة من الأطفال، ويجرى حوار بينه وبين أحد أصدقائه الذى يرغب فى التدخين، بالإضافة إلى قصص التلوين، ورسومات لوّن واكسب، التى تحكى قصة لكل رسمة.