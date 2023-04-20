«علاج الإدمان»: تأجيل خروج المتعافين لـ«بعد العيد» منعا للانتكاسة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، خلال أيام عيد الفطر لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، إذ تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا، وفي سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة

وأضاف أن خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

جار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة

من جهة أخرى، أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقي العلاج.

وأوضح أن الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق تجرى من خلال المراكز التابعة والشريكة مع الخط الساخن، والتي يصل عددها إلى 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، وجار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات «دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية»، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجارى.

إجراءات وقائية يتخذها الصندوق

وأضاف أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، موضحا أن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

تقديم الخدمات العلاجية لـ28 ألف مريض إدمان

وأوضح الصندوق أنه جرى تقديم الخدمات العلاجية خلال الربع الأول من 2023 لعدد 28 ألف و 663 مريض «جديد ومتابعة» منهم 2567 مريضا من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق اكتوبر ، حي الضواحي ببورسعيد» .

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.