الفريق أسامة ربيع: عملية انتشال القاطرة فهد سارت وفق المخطط لها

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على نجاح انتشال القاطرة فهد من قناة السويس، بمداخلة هاتفية بالقاهرة الإخبارية.

أعمال انتشال القاطرة

وقال الفريق أسامة ربيع: «أول ما وقع الحادث تم تأمين الحادث حتى لا تتوقف حركة الملاحة في الاتجاهيين وهذا ما تم وثاني شئ تم توجيه كل الجمهود والغطاسين للعثور على الشخص المفقود والمفقود كان داخلة القاطرة وكان كل البحث لمدة يوم ونصف عن المفقود في الكباين والماكينات، ووجدنا والمرحلة الثالثة كانت مرحلة انتشال القاطرة من المياه».

وأضاف أنها كانت عملية معقدة ليست بالسهلة فكانت على أعماق كبيرة بلغت 27 مترا، مشيرا إلى أنّ الغطاسين بذلوا مجهودا كبيرا للغاية، فقاموا بفضل خبرات الغواصين أنهم يقوموا بانتشال القاطرة كاملة لأنها في هذه الحالات يتم تقطيعها تحت الماء».

جهد الغواصين

وأضاف الفريق أسامة ربيع: «المهندسين والغواصين الموجودين في الهيئة حبهم الكبير لمصر وللهيئة جعلهم يعملون في أعماق أكبر من الأعماق الذين يعملون بها».