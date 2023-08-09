طيور أوروبا وآسيا في رحلة على أرض المحروسة.. أشهرها «القمري والشحيم»

انطلق موسم صيد الطيور المهاجرة القادمة من مختلف دول آسيا وأوروبا في مطروح، إذ تعبر آلاف الكيلو مترات في رحلة الذهاب إلى إفريقيا، وينتظرها عشاق الصيد من أبناء القبائل للاستمتاع بهوايتهم المفضلة بصيد الطيور.

وتبدأ عملية صيد الطيور المهاجرة في محافظة مطروح من شهر أغسطس حتى أكتوبر سنويا، بحسب تصريحات فتحي المالكي، أحد هواة الصيد لـ«الوطن».

رحلة الذهاب للطيور المهاجرة

وتبدأ رحلة الذهاب لجميع الطيور المهاجرة في شهر أغسطس قادمة من أوروبا وآسيا، ثم تتجه من شمال أفريقيا إلى الجنوب في رحله التكاثر في الأماكن الدافئة، وتستمر في هذه الدول حتى شهر مايو في رحلة العودة إلى موطنها الأصلي وهي تحمل البيض لتضعه في تلك الدول، ويعود صغارها في العام المقبل.

وتمر الطيور على سواحل البحر المتوسط منها محافظة مطروح، التي تطل على مسافه 455 كيلو على ساحل البحر، ما أكده صالح عبدالله أحد صيادين مطروح.

أشهر الطيور المهاجرة في مطروح

وتتنوع أسماء الطيور المهاجرة التي تصل إلي محافظة مطروح، منها القمري والسمان والبط الشرشير، والأوز والدقنوش، والعفرية، وأبو صفير والشحيم، والدبسية وأبو حمرة، والنغاق، وغيرها من الطيور التي تصل أنواعها إلى ما يزيد عن 50 نوعا.