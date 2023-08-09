عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم بديل للمهاجم الأجنبي في الأهلي
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
07:00 ص | الأربعاء 09 أغسطس 2023
أحمد شوبير
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بديل المهاجم الأجنبي في النادي الأهلي والذي لم يصل حتى الآن لاتفاق مع أي لاعب في الناحية الهجومية بعدما طلب السويسري مارسيل كولر ضرورة التعاقد مع مهاجم للفريق.
وقال شوبير خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «حتى الآن لا يوجد تعاقد مع لاعب أجنبي وده تسبب إن صلاح محسن يتم الحديث معاه على الذهاب للمقابلة الشخصية لاستخراج تأشيرة النمسا، خاصة وأن اللاعبين تم قطع إجازتهم سبب هذا الأمر».
ملفات منتظر حسمها في الأهلي
ومن المنتظر أن يتم حسم مصير أكثر من ملف خلال الفترة المقبلة داخل النادي الأهلي من جانب مجلس الإدارة ولجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، سواء الراحلين عن الفريق أو اللاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة.