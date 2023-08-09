عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم بديل للمهاجم الأجنبي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بديل المهاجم الأجنبي في النادي الأهلي والذي لم يصل حتى الآن لاتفاق مع أي لاعب في الناحية الهجومية بعدما طلب السويسري مارسيل كولر ضرورة التعاقد مع مهاجم للفريق.

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «حتى الآن لا يوجد تعاقد مع لاعب أجنبي وده تسبب إن صلاح محسن يتم الحديث معاه على الذهاب للمقابلة الشخصية لاستخراج تأشيرة النمسا، خاصة وأن اللاعبين تم قطع إجازتهم سبب هذا الأمر».

ملفات منتظر حسمها في الأهلي

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير أكثر من ملف خلال الفترة المقبلة داخل النادي الأهلي من جانب مجلس الإدارة ولجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، سواء الراحلين عن الفريق أو اللاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة.