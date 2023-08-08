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«شوبير» يكشف موعد تسديد غرامة كهربا لصالح الزمالك

كتب:

علي سمير
10:24 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
محمود عبد المنعم كهربا

محمود عبد المنعم كهربا

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمنح اللاعب مهلة شهرين من أجل سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، المقدرة بـ2 مليون دولار، بجانب فوائد التأخير عن السداد.

كهربا سيدد الغرامة يوم 6 أكتوبر

وقال «شوبير» في تصريحات لبرنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «أون سبورت»: «سيحدث حاجة من الاثنين، الأولى وهي من المؤكدة أن كهربا إذا دفع الغرامة سيدفع يوم 6 أكتوبر، وقتها سيكون القيد في مصر انتهى».

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