عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مصير نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الخميس، عن تفاصيل رحيل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، متوسط ميدان النادي الأهلي، عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد استقرار إدارة المارد الأحمر عن الإطاحة باللاعب قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

3 أندية مصرية تسعى للتعاقد مع أحمد قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

وقال شوبير، في تصريحاته الإذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «أندية فيوتشر وفاركو وزد تسعى للتعاقد مع قندوسي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، لكن الأقرب هو رحيل اللاعب الجزائري لفريق فاركو».

وكان أحمد قندوسي وضع شروطه أمام مسئولي الأهلي من أجل الموافقة على الرحيل على سبيل الإعارة، بعد نهاية الموسم الكروي بعدما عقد مسؤولو القلعة الحمراء جلسة معه ووكيل أعماله خلال الأيام الماضية، شهدت مناقشة العروض التي وصلت إلى النادي من أجل استعارة اللاعب لمدة موسم بنية البيع.

طلبات قندوسي للموافقة على الرحيل عن الأهلي

وطلب قندوسي الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه داخل الأهلي، من أجل الموافقة على الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم، كما طلب حرية الاختيار بين العروض التي قدمت له، إذ تقدمت 3 أندية جزائرية من أجل الحصول على خدمات اللاعب الجزائري في الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

يذكر أن قندوسي كان تلقى عروضا من شباب بلوزداد الجزائري ومولودية الجزائر ووفاق سطيف الجزائري، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.