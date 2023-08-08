«القاهرة الإخبارية»: موسكو تتهم كييف بتحريض «الروس» على استهداف مراكز التجنيد

اتهمت موسكو، كييف، اليوم، بتحريض المواطنين الروس على تنفيذ هجمات على مراكز التجنيد العسكري، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن «فرانس برس».

وتعرض العديد من مراكز التجنيد لاعتداءات منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022، شملت إضرام النار أو إلقاء زجاجات حارقة.

وربط مكتب المدعي العام بين هذه الاعتداءات و«التقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية» في أوكرانيا.

وقال في بيان: «كل هذه الجرائم ارتكبها مواطنون روس بعد تلقيهم تعليمات عبر الهاتف من أوكرانيا»، مُشيرًا إلى أنّ أفرادًا يعملون لصالح أوكرانيا يقدّمون أنفسهم على أنّهم من قوات إنفاذ القانون أو موظفي مصارف أرغموا الروس على ارتكاب جرائم».

وفي بيان منفصل، أفادت وزارة الداخلية الروسية، بزيادة «حادة» في عدد حوادث إضرام النيران في الفترة الماضية، مُشيرة إلى أنّ عمليات الخداع عبر الهاتف تستهدف غالبًا «مسنّين».

وحذّرت الوزارة من أنّ الاعتداءات على مراكز التجنيد هي جرائم خطرة قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا.

وتحظر السُلطات الروسية الانتقاد العلني للهجوم العسكري في أوكرانيا.