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أحمد الطاهري يعلن انضمام محمد صلاح الزهار لقناة القاهرة الإخبارية

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:22 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
أحمد الطاهري ومحمد صلاح الزهار

أحمد الطاهري ومحمد صلاح الزهار

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انضمام محمد صلاح الزهار لقناة القاهرة الإخبارية.

وكتب «الطاهري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بكل ترحاب نعلن انضمام الأستاذ الكبير محمد صلاح الزهار الى قناة القاهرة الإخبارية.. أهلا بجيل الأساتذة وأصحاب الخبرات الكبرى.. نورت عاصمة الخبر».

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