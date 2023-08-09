جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: «داعش» مُني بخسائر كبيرة.. ووجوده لا يشكل خطرا

قال صباح النعمان، الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إنّ تقييم خطورة تنظيم داعش الإرهابي في العراق في نظر القوات العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب، أنّه لا يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي، ولا يشكل تهديدا كبيرا، بسبب أنّ التنظيم أُصيب بخسائر كبيرة وفقد ما يسمى «أرض التمكين»، وفقد القدرات القيادية واللوجستية والمالية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي، في برنامج «هذا المساء»، المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما يوجد الآن في العراق مجموعة زمر إرهابية مختبئة في مناطق وعرة من العراق وبعض الجبال التي تشكل عوارض طبيعية وتسهل اختفائهم، مشددًا على أنّ هذه المناطق بعيدة عن المدن.

وشدد على أنّ تنظيم داعش لا يشكل أي خطر، ولكن يحاول تنفيذ عمليات إرهابية بين الفترة والأخرى لإثبات الوجود وليس لغايات أبعد.

ولفت إلى أنّ زعيم التنظيم في سوريا قُتل قبل أيام، ما يدل على أنّ التنظيم يفقد قدراته القتالية والقيادية، معتبرًا أنّ وجود قادة التنظيم في سوريا وفي مناطق لا يسيطر عليها الجيش السوري، دليل على أنّ التنظيم لا يستطيع تثبيت قاعدة قيادية مؤكدًا أنّها دليل على نهاية التنظيم.