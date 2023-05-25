صحيفة برتغالية: سجدة رونالدو بعد هدفه في مباراة النصر والشباب كانت شكرا لله

أبرزت صحيفة «أو جوجو» البرتغالية فوز فريق النصر السعودي على الشباب في مباراة انتهت بنتيجة (3-2)، بعد أن استطاع رفاق كريستيانو رونالدو فريقه تحويل التأخر 0-2 إلى فوز بالثلاثة وقلب النتيجة، وسجل المهاجم البرتغالي الهدف الحاسم، وسجد بعدها «شكرا لله»، وفق تعبير الصحيفة.

رونالدو أنقذ فريق النصر السعودي

وأضافت الصحيفة الرياضية البرتغالية، أن الشوط الأول كان سيئا للغاية لـ نادي النصر السعودي، حيث افتتح جوانكا التسجيل في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وأضاف نادي الشباب السعودي، صاحب المركز الثالث ، الهدف الثاني عن طريق جوانكا.

وجاء رد فعل النصر بعد الاستراحة مباشرة، حيث استغل لاعب بنفيكا السابق تاليسكا، في الدقيقة 43، تمريرة الحسن الحاسمة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني تلقى لاعب النصر كرة عرضية من الجهة اليمنى وتعادل في الدقيقة 51 من أحداث المباراة، وهذه النتيجة لم تكن كافية لتطلعات النصر الذي اضطر إلى الفوز لمواصلة السباق على اللقب، وفي الدقيقة 59 مرر لويز جوستافو الكرة إلى رونالدو، انطلق النجم البرتغالي وأطلق تسديدة رائعة في المرمى لصالح الفريق 3-2.

بعد هذه النتيجة، أصبح النصر (63 نقطة) في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد (66 نقطة) الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو، الذي فاز أيضا، الثلاثاء الماضي، في مباراة الباطن (1 - 0)، وبقيت جولتان لإنهاء البطولة.

سجدة رونالدو

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى سجدة رونالدو عقب تسجيله الهدف الثالث في مرمى فريق الشباب السعودي، حيث وصفت «أو جوجو» ما فعله رونالدو بأنه شكر لله أنه نال استحسان المشجعين ما جعلهم يصفقون له.