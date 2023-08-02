يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 إلى معرفة مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2023- 2024 والكليات المتاحة بها في مختلف التخصصات والأماكن المتواجد بها الكليات سواء الطور أو شرم الشيخ أو رأس سدر، خاصة بعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2023- 2024 والكليات المتاحة

ويرغب طلاب الثانوية العامة في معرفة مصاريف جامعة الملك سليمان 2023 في مختلف الكليات المتاحة بالجامعة والتي جاءت كالآتي:

- كلية التمريض المصروفات الدراسية السنوية: 31,000

- كلية الهندسة المصروفات الدراسية السنوية:69000

- كلية علوم وهندسة الحاسوب: 69000

- كلية الطب: 115.500

- كلية طب الأسنان المصروفات الدراسية السنوية: 106,700 جم

- كلية الصناعات التكنولوجية: 39,00

- الألسن واللغات التطبيقية المصروفات الدراسية السنوية:43000

- كلية الفنون والتصميم:49,000

-كلية السياحة والضيافة: الرسوم الدراسية السنوية: 4000

- كلية هندسة العمارة: 69,000

- كلية العلوم الإدارية المصروفات الدراسية السنوية:46000

كلية الزراعات الصحراوية: المصروفات الدراسية السنوية: 43000

- كلية الطب البيطري المصروفات الدراسية السنوية:66,000 جم

- كلية علوم الصيدلة المصروفات الدراسية السنوية:93,500 جم

- كلية العلوم السياسية المصروفات الدراسية السنوية:48000

- كلية علوم المجتمع المصروفات الدراسية السنوية:43000

الكليات المتاحة في جامعة الملك سلمان 2023

وأتاحت جامعة الملك سلمان الدولية العديد من الكليات أمام طلاب الثانوية العامة بعد نتيجة الثانوية العامة في مختلف الأماكن كالآتي:

- رأس سدر:

الطب البيطرى

العلوم الصيدلية: برنامج فارما دي، والصيدلة الإكلينيكية

مجال العلوم الأساسية المتقدمة: برنامج كيمياء البترول، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية

مجال الزراعات الصحراوية: برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية

- فرع الطور:

مجال الطب والجراحة

مجال طب الأسنان

مجال التمريض

مجال العلوم الهندسية: برنامج هندسة الطاقة، وبرنامج هندسة الميكاترونيك، وبرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات

مجال هندسة الحاسب: برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة الحاسب ويشمل المسارات النظم المدمجة، والحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الأداء، والأمن السيبراني

مجال علوم الحاسب: برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، وبرنامج علوم الحاسب مسارات، وتحليل البيانات الضخمة، والرؤية بالحاسب، وهندسة البرمجيات

مجال الصناعات التكنولوجية: برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، وبرنامج التبريد والتكييف

-فرع شرم الشيخ:

مجال اللغات التطبيقية: برنامج الترجمة التحريرية والفورية، اللغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة التحريرية والفورية، اللغة الألمانية

مجال السياحة والضيافة: برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

مجال الفنون والتصميم: برنامج العمارة الداخلية، وبرنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة

مجال العمارة: برنامج العمارة

مجال العلوم الإدارية والأعمال: برنامج الاستثمار والتمويل، وبرنامج المحاسبة ونظم المعلومات