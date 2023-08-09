«الداخلية»: ضبط 3142 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

نحجت حملات الإدارة العامة للمرور، في رفع 78 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

3142 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 729 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، وتحرير 3142 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وشنّت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات بأنواعها، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.