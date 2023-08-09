الكشف على 1316 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
11:42 ص | الأربعاء 09 أغسطس 2023
إطلاق قافلة طبية علاجية بالدقهلية
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الكشف على 1316 مريضا في قافلة علاجية في قرية كفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر على مدار يومين، في مختلف التخصصات.
إطلاق قافلة طبية بالدقهلية
وأضاف في بيان صحفي أن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
وأوضح أنه جري توقيع الكشف على 1316 مريضا، وضمت 10 عيادات منها «2 باطنة، 2 أطفال، جراحة، عظام، أسنان، جلدية، أنف وأذن، تنظيم أسرة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray».
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن بيان القافلة كالتالي:
باطنة 229
أطفال256
جراحة 88
أنف وأذن 94
عظام 195
أسنان 96
جلديه 242
نسا وتنظيم أسرة 116
عدد 268 تحليلا مختلفا للمرضى
128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه
فحوصات لـ116 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم
تحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة
إصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.