الكشف على 1316 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الكشف على 1316 مريضا في قافلة علاجية في قرية كفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر على مدار يومين، في مختلف التخصصات.

إطلاق قافلة طبية بالدقهلية

وأضاف في بيان صحفي أن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأوضح أنه جري توقيع الكشف على 1316 مريضا، وضمت 10 عيادات منها «2 باطنة، 2 أطفال، جراحة، عظام، أسنان، جلدية، أنف وأذن، تنظيم أسرة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray».

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن بيان القافلة كالتالي:

باطنة 229

أطفال256

جراحة 88

أنف وأذن 94

عظام 195

أسنان 96

جلديه 242

نسا وتنظيم أسرة 116

عدد 268 تحليلا مختلفا للمرضى

128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه

فحوصات لـ116 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم

تحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة

إصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.