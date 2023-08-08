فحص 1504 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بقرية هارون في البحيرة

نظمت مديرية الصحة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية هارون بأبوحمص، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

قافلة طبية في البحيرة

وشهدت القافلة الطبية الكشف على 1504 مواطنين مجانا من خلال وجود 9 عيادات طبية، إذ تنوعت أعمالها ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة التالية «الباطنة 401، عيادتي الأطفال 405، الجراحة 184، النساء 110، تنظيم الأسرة 34، العظام 155، الرمد 215».

وشهدت القافلة توافر معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

تقديم خدمات التثقيف الصحي في البحيرة

وتضمنت القافلة أيضا تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان..