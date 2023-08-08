الكشف على 958 مريضا في قافلة طبية مجانية بنجع حمادي

صرح الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة نظمت قافلة طبية لقرية البرارة بنجع حمادي شمال قنا، وقدمت خدماتها لنحو 958 مريضًا

قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، في بيان اليوم، إلى أنّ القافلة قدمت خدماتها لعدد 958 حالة، جاءت كالتالي:

- 300 حالة رمد.

- 250 حالة عظام.

- 80 حالة أنف وأذن وحنجرة.

- 47 حالة نساء.

- الكشف على 79 حالة أطفال.

- 133 حالة جلدية.

- 69 حالة جهاز هضمي.

التوعية بمخاطر الإدمان

وأكد أنّ متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قاموا بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.

وأوضح «عكاوي»، أنّ جامعة جنوب الوادي ومستشفياتها، ستواصل تقديم خدماتها الطبية للمواطنين في محافظة قنا سواء داخل المستشفيات، أو من خلال القوافل الطبية الأسبوعية، مشيرًا إلى أنّ جميع الخدمات المقدمة في القوافل الطبية مجانية، بداية من الكشف وعمل التحليل والفحوصات والأشعات حتى صرف العلاج، مؤكدًا أنّ دور الجامعة في المجتمع سيتضاعف خلال الفترة المقبلة.