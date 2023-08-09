انطلاق قافلة طبية وتوعوية ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في السويس

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، قافلة علاجية وتوعوية، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة السويس، ومشاركة فريق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبدعم مت اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.

تنفيذ قافلة توعوية

وأعلنت مديرية الشاب والرياضة بمحافظة السويس، في بيان، أنه جرى تنفيذ قافلة توعوية ضمن مباردة 100 يوم صحة بمركز شباب أحمد عبده بالسويس، مشيرة إلى أن القافلة تضمنت الكشف وعلاج الأمراض المزمنة وصحة المرأة ولجنة اختبار فورى لمحو الأمية، على العشرات من أهالي المنطقة المحيطة بالمركز بحي الأربعين.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، في بيان لها، إلى أن تلك القافلة تأتي ضمن مبادرة يجري تنفيذها كل يوم في مركز شباب لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة وصحة المرأة.